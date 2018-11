PSG : Un énorme sponsor du PSG arrête, et pense à l’OM

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Compagnie aérienne prestigieuse des Emirats, Fly Emirates ne sera plus le sponsor maillot du club de la capitale à partir de la saison prochaine.

Cela faisait pourtant plus de 10 ans que la société des EAU s’affichait comme sponsor maillot principal, avec le premier accord signé en 2006. Les discussions pour la prolongation de ce contrat n’ont pas abouti, les relations entre le Qatar et les Emirats n’étant pas forcément limpides géopolitiquement, et le PSG demandant une énorme rallonge financière à Fly Emirates pour s’afficher sur le maillot porté par Kylian Mbappé et Neymar. Le club de la capitale rêve de récupérer 90 ME par an grâce à son sponsor maillot, contre 30 ME actuellement. Résultat, Bloomberg affirme que les discussions ont été définitivement rompues, et que Paris se cherche un sponsor maillot plus lucratif.

Selon le média spécialisé dans l’économie, la compagnie des Emirats compte bien continuer à investir en France, sachant qu’elle s’affiche sur les maillot d’un club de prestige dans chaque pays, comme Arsenal, le Real Madrid ou le Milan AC par exemple. Et une source indique ainsi que l’Olympique de Marseille pourrait accueillir prochainement la troisième plus grosse compagnie aérienne du monde en vue de l’année prochaine, histoire de conserver une visibilité sur un club très suivi en France. Nul doute que Jacques-Henri Eyraud accueillerait un sponsor de cette trempe avec grand plaisir.