Mercato : Un duo Cristiano Ronaldo-Mbappé, c'est le rêve fou de la Juventus !

Auteur d’un début de saison particulièrement brillant (11 buts en 9 matchs de Ligue 1), Kylian Mbappé est assurément le joueur ayant la plus grosse cote en Europe.

Et même s’il sera très difficile de le déloger du Paris Saint-Germain, certaines écuries semblent prêtes à tenter leur chance lors du prochain mercato estival. C’est notamment le cas de la Juventus Turin, qui rêve de s’offrir le natif de Bondy, selon les informations obtenues par Tuttosport. Les dirigeants italiens espéreraient notamment que le PSG, toujours très surveillé par le fair-play financier, soit dans l’obligation de vendre afin de sauter sur l’occasion.

Surtout, la Vieille Dame possède un argument XXL dans sa manche : la présence de Cristiano Ronaldo, l’idole du Français. Si le Paris Saint-Germain refusait catégoriquement de vendre Kylian Mbappé, alors la Juventus Turin pourrait activer son plan B, qui se nomme Marco Asensio. Une chose est certaine, que ce soit pour recruter le Parisien ou le Madrilène, il faudra vendre. Ainsi, deux joueurs ne seront pas retenus l’été prochain, en cas d’offre conséquente : Mario Mandzukic, et Paulo Dybala. L’été promet d’être chaud (et mouvementé) à la Juve l’été prochain, et ce n’est évidemment pas pour déplaire aux supporters transalpins.