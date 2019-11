PSG : Son premier match avec Paris, il n’en croit pas ses yeux

Dans : PSG.

Surprise au moment du coup d’envoi du PSG à Brest ce samedi. Keylor Navas forfait, c’est Sergio Rico qui a débuté dans les cages parisiennes.



L’Espagnol est déjà le quatrième gardien du PSG cette saison, une première aussi tôt dans le championnat de France dans ce siècle. Un sacré turnover qui profite à l’ancien du FC Séville pour se montrer. Même s’il a encaissé un but et a paru quelque peu fébrile une ou deux fois sur le jeu au pied, le portier de 26 ans était comblé d’avoir pu étrenner son nouveau maillot pour la première fois. Et après la rencontre, dans les colonnes de Goal, Sergio Rico n’a pas caché son émotion.



« J’ai travaillé très dur pour pouvoir avoir cette opportunité. Ce jour est arrivé j’en suis très heureux. Je pense qu’on a fait une bonne prestation avec l’équipe. Ce match s’est très bien terminé pour nous, je suis heureux d’avoir apporté ma contribution. Je ne savais rien avant le début du match, on ne m’avait pas dit que je jouerai, je ne pouvais pas deviner la situation, mais que je joue ou pas, je me prépare de la même façon. J’ai le même état d’esprit, que je joue ou pas. On aura beaucoup d’autres matches dans d’autres compétitions et j’aurais d’autres opportunités de jouer, c’est pour ça que je dois toujours être préparé. Et pas que moi, tous les joueurs de cet effectif. Le niveau est très élevé dans cet effectif, mais le plus important est de travailler. Les équipes sont toutes compétitives, ce qui fait la différence c’est le travail. Il ne faut rien lâcher sur la durée », a livré un Sergio Rico qui sait qu’il n’aura pas forcément beaucoup d’opportunités derrière Keylor Navas, mais qu’il se doit d’être prêt à tout moment.