PSG : Un duel de milliardaires entre Paris et le Real Madrid pour Hazard ?

Eden Hazard a beau avoir récemment dit qu'il ne se voyait par revenir en France, et pas au PSG, la presse anglaise fait toujours du club de la capitale un concurrent sérieux dans la bataille qui se prépare pour faire signer la star belge de Chelsea. Ce dimanche, le Daily Mirror annonce même que les dirigeants qataris du Paris Saint-Germain vont se positionner face au Real Madrid dans ce dossier qui devrait enflammer l'été prochain, la valeur financière de l'ancien lillois s'annonçant colossale.

Pour l'instant, la présence du PSG dans cette opération semble encore très aléatoire, puisque le fair-play financier ne permettra probablement pas à Paris de faire signer un joueur d'un tel prix deux ans seulement après la double venue de Neymar et Kylian Mbappé. Et on imagine bien la tête et la réaction de Javier Tebas si Eden Hazard rejoignait le Paris SG plutôt que le Real Madrid. Du côté du tabloïd, on admet cependant que le club espagnol est le favori de l'international belge, pour peu que ce dernier décide de quitter Chelsea, où une offre colossale lui a été proposée afin qu'il prolonge un contrat qui s'achèvera en juin 2020. Eden Hazard au PSG, ce n'est donc probablement pas fait, loin de là même.