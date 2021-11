PSG : Un défenseur central au mercato, c'est validé !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Toujours en quête des meilleures affaires sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain a déjà bien avancé dans le dossier Antonio Rudiger, le défenseur de Chelsea arrivant au bout de son contrat en 2022.

En cette période de crise, le recrutement des joueurs libres est devenu à la mode. L’été dernier, le club de la capitale française avait déjà senti le bon filon en faisant venir Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos en l’échange de zéro d'euro d'indemnité de transfert. En 2022, le PSG pourrait de nouveau faire ses emplettes sur ce marché. Une tendance qui se confirme déjà, vu que Paris a passé une nouvelle vitesse avec Antonio Rudiger. En effet, selon les informations de Foot Mercato, Paris a déjà lancé les discussions avec l'entourage du défenseur de 28 ans : « À en croire une source proche du joueur, des discussions sont d'ores et déjà en cours entre le club parisien et l'agent du joueur Sahr Senesie, qui n'est autre que le demi-frère de l'ancien de la Roma. Un choix également validé par Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien ». Un passage à l’acte désiré et un peu forcé, vu que la concurrence est présente dans ce dossier.

Le PSG en concurrence avec le Real et le Bayern pour Rudiger

D’après Fabrizio Romano, des clubs comme le Real Madrid et le Bayern Munich sont effectivement sur les rangs pour accueillir l'international allemand. Il faut dire que Rudiger enchaîne les bonnes performances avec Chelsea. Vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée, l’ancien défenseur de Stuttgart revit depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de touche des Blues. Pas étonnant donc de voir que le central est un joueur très convoité en vue du prochain mercato, sachant qu’il sera en fin de contrat en juin 2022. Si Chelsea espère bien le prolonger d’ici là, le PSG va donc tenter de rafler la mise. Pour cela, et même si Paris n’a pas vraiment besoin d’un renfort en charnière centrale, avec Marquinhos, Kimpembe ou Ramos dans son effectif, le PSG va sortir le chéquier pour proposer un gros contrat à l’Allemand.