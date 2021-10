Le PSG négocie avec Rudiger, coup dur pour Tuchel

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

En fin de contrat avec Chelsea en juin 2022, Antonio Rudiger négocie avec quatre gros clubs européens dont le Paris Saint-Germain. Leonardo pourrait bien rendre furieux Thomas Tuchel.

Lors de l’été 2020, Antonio Rudiger s’était déjà retrouvé dans le viseur du PSG. Ou plutôt celui de Thomas Tuchel. Après le départ libre de Thiago Silva, l’entraîneur allemand avait cherché un troisième défenseur central fort derrière Marquinhos et Presnel Kimpembe. Cette piste avait fait sourire certains observateurs. Et le PSG n’avait finalement recruté aucun joueur à ce poste. Remercié en cours de saison, Thomas Tuchel avait alors rebondi à Chelsea, où évolue…Antonio Rudiger. Il lui a tout de suite accordé sa confiance. Et le roc allemand, titulaire indispensable dans la défense à 3 de Tuchel, a joué un rôle important jusqu’au titre en Ligue des champions. Toujours autant utilisé cette saison, Antonio Rudiger n’a pourtant pas prolongé, alors que son bail à Chelsea se termine en juin 2022. Dans une interview accordée au média allemand Wett Freunde, Gianluca Di Marzio fait le point sur sa situation.

« Rudiger est en pourparlers avec le PSG qui a encore besoin d’un défenseur »

Selon les informations du spécialiste du mercato, Antonio Rudiger ne prolongera pas à Chelsea. Il discute déjà avec trois grosses écuries européennes dont le PSG. « Rudiger est en pourparlers avec la Juventus, Manchester City, Tottenham et même le PSG qui a encore besoin d'un défenseur. Il lui est difficile de signer un nouveau contrat avec Chelsea. Il rejoindra l'une des quatre équipes nommées », a révélé le journaliste italien. Le PSG va peut-être contrarier Thomas Tuchel en lui chipant l’un des éléments forts de son onze. La situation de Sergio Ramos, qui n’a toujours pas disputé une minute avec le PSG, semble inquiéter. Au point que Leonardo recherche déjà activement un autre défenseur central.