PSG : Un coup sûr et une énorme folie au milieu en vue du mercato

L’été dernier, avec le recrutement offensif de premier choix, Paris n’avait clairement pas pu se pencher sur la venue d’un milieu de terrain.

Cet oubli qui a beaucoup pesé sur la saison sera réparé l’été prochain. La venue de Lassana Diarra n’aura, contrairement a ce qui été espéré, pas eu d’impact sur la confrontation face au Real Madrid, tandis que Thiago Motta a reconnu qu’il avait très probablement disputé ce mardi son dernier match de Ligue des Champions. En plus de cela, la performance de Marco Verratti, intéressant balle au pied mais tellement coûteux avec ses cartons à répétition, commence à agacer sérieusement ses dirigeants.

Résultat, la venue d’un ou deux milieux de terrain est à l’étude, et pour arriver à leurs fins, les dirigeants parisiens sont encore prêts à mettre sacrément la main à la poche. Ainsi, L’Equipe annonce que le contact est toujours maintenu avec Fabinho, moins tranchant cette saison, en vue d’une arrivée l’été prochain. L’AS Monaco aura beaucoup de mal à conserver son Brésilien, surtout si le PSG fait une offre conséquente. Autre arrivée plus compliquée à réaliser, celle de N’Golo Kanté, qui fait rêver Antero Henrique, et qui représente un énorme défi sportif et financier. L'ancien caennais ne sera en effet pas disponible sous la barre des 80 ME. Convaincre l’international français et Chelsea sera périlleux, mais le dirigeant portugais adore ce genre de challenge, et c’est principalement pour ça qu’il a été recruté.