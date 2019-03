PSG : Un coup à 75ME au mercato pour apporter de l'expérience ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Le prochain marché estival des transferts du Paris Saint-Germain va beaucoup dépendre des règles du fair-play financier, mais il semble déjà acquis que le PSG voudra encore apporter de l'expérience au sein d'un effectif qui n'en manque pourtant pas. Mais on l'a vu contre Manchester United, certains joueurs censés apporter ces qualités ont failli, on pense évidemment à Gianluigi Buffon ou bien encore à Daniel Alves. Cependant, ce lundi, TMW annonce que le Paris SG pourrait renforcer son secteur offensif avec un attaquant de 27 ans.

Le média italien affirme que Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain seraient à la lutte avec Manchester City et Liverpool afin de s'offrir Lorenzo Insigne, l'international italien, lequel a encore trois ans de contrat avec Naples. Pour l'instant, les dirigeants du Napoli refusent d'étudier les propositions déjà reçues pour Lorenzo Insigne. Cependant, si un club est disposé à mettre 75ME, ou plus, sur la table, alors Aurelio De Laurentiis pourrait clairement ouvrir la porte à un départ de son attaquant de poche. De là à imaginer une opération qui pourrait inclure Edinson Cavani, toujours très apprécié à Naples, il y a un pas que TuttoMercatoWeb ne franchit pas encore.