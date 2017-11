PSG : Un club belge révèle des discussions pour des Parisiens

Dans : PSG, Mercato.

A l’image de l’AS Monaco avec le Cercle Bruges, le Paris Saint-Germain recherche un club satellite, soit une formation où ses jeunes évolueraient en prêt au haut niveau.

Et visiblement, le pensionnaire du Parc des Princes a trouvé un possible partenaire. Il s’agit de l’AS Eupen, la lanterne rouge de Jupiler League qui appartient à la fondation qatarienne Aspire depuis 2012, et qui vient de nommer Claude Makelele entraîneur principal. A croire que les deux clubs sont faits pour s’entendre, d’où les discussions révélées par Andreas Bleicher, membre du conseil d’administration de l'AS Eupen et dirigeant d’Aspire.

« Nous n’avons jamais établi de partenariat formel avec le PSG mais on parle avec lui et il parle avec nous depuis le début de nos projets respectifs, a confié Bleicher au journal L’Equipe. Nous sommes naturellement plus proches du PSG que d’autres clubs. Il dispose de jeunes éléments remarquables en réserve qui cherchent du temps de jeu. Mais on doit trouver le bon contexte et les bons joueurs. Nous serions heureux d’en accueillir chez nous. »

Une collaboration bientôt bouclé ?

« Un partenariat ? C’est plus probable. On en parle davantage depuis qu’Antero Henrique et Luis Fernandez sont là, a-t-il précisé. Je suis persuadé que tôt ou tard, un jeune joueur du PSG évoluera dans notre équipe. » Une collaboration entre les deux formations semble en bonne voie, ce qui pourrait aider Paris à stopper la fuite de ses jeunes talents.