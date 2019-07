PSG : Un clash et on fait une offre, le deal du Barça avec Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le FC Barcelone cherche-t-il vraiment à acheter Neymar, ou bien se complait-il dans cette situation où le PSG attend vainement une belle offre ?

Un peu des deux certainement même si à l’heure actuelle, la donne est claire. Souvent bien informé sur l’actualité du club de la capitale à l’international, ESPN annonce via sa chaine sud-américaine que le FC Barcelone n’a effectué absolument aucune offre pour tenter de convaincre le champion de France de lui céder Neymar. Une affirmation qui confirme les prises de position récentes de Leonardo, pour qui rien n’avait changé depuis la fin de saison dernière en ce qui concerne son numéro 10. Ce dernier a confié sa volonté de partir, sans que cela ne débouche sur la moindre proposition. Mais le média sportif va plus loin dans ses explications, ajoutant que le FC Barcelone ne se voyait pas non plus tenter sa chance auprès du PSG sans la garantie qu’un espoir de boucler ce transfert existait vraiment.

Les dirigeants catalans ont bien compris qu’un échange pour faire baisser le prix du Brésilien avait peu de chance de faire l’affaire, et ils ont ainsi demandé à Neymar de trouver une solution. Sous-entendu, si l’ancien prodige de Santos veut vraiment quitter le Paris Saint-Germain, il va devoir secouer le cocotier et forcer son club à étudier une solution pour se débarrasser de lui. Une position dans laquelle le « Ney » ne veut pas se mettre à l’heure actuelle, conscient que son image en avait quand même pris un coup dernièrement avec toutes ses affaires.