PSG : Un Argentin arrive à Paris, Leonardo a frappé

Dans : PSG.

Le mercato du Paris Saint-Germain n'en finit plus, cette fois c'est Joaquin Correa, le milieu offensif argentin de la Lazio Rome qui est attendu au PSG, tandis que Pablo Sarabia ira en Italie.

Un joueur libre, un joueur sous contrat, tel semble être le rythme du mercato parisien cet été au niveau des acquisitions. Et tandis qu’en Italie certains estiment que le Paris Saint-Germain ne semble pas vraiment connaître les règles du fair-play financier, Leonardo n’a lui aucun problème à négocier avec les clubs de Serie A. Cette fois, c’est la Lazio Rome qui aurait validé un accord avec le directeur sportif du PSG pour le transfert de Joaquin Correa, le milieu de terrain argentin de 26 ans qui s’était révélé sous le maillot d’Estudiantes avant de rejoindre la Sampdoria en 2015. Si la Lazio est prête à céder Correa, c’est que Maurizio Sarri, le nouvel entraîneur du club romain, estime que le milieu offensif n’est pas compatible avec son 4-3-3 Et le technicien ne s’est pas opposé au départ de Joaquin Correa, lorsque Claudio Lotito, le patron de la Lazio a évoqué cette possibilité.

Pour boucler ce deal, le Paris Saint-Germain aurait accepté de payer 18 millions d’euros, et le départ de Pablo Sarabia pour le club italien aurait été également ajouté dans la corbeille, sachant que la valeur de Correa est estimée à 30 millions d'euros. SportItalia et Alfredo Pedulla ont confirmé que les deux clubs se sont rapprochés ces dernières heures, et que les négociations devraient rapidement se finaliser de manière positive entre Paris et la Lazio. De son côté, Joaquin Correa a déjà accepté le principe d’un transfert au PSG, alors qu’il était lié jusqu’en 2024 avec la Lazio Roma. Pour Leonardo, il s'agit encore d'une belle opération en Italie, le directeur sportif brésilien ayant déjà fait venir Donnarumma et Hakimi de Serie A lors de ce mercato parisien...qui n'est pas terminé.