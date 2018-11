PSG : Un ancien interdit à Areola de partir au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain, qui s’est évité une situation très tendue avec le départ fin août de Kevin Trapp pour Francfort, doit tout de même gérer deux gardiens de but qui se voyaient titulaire au lancement de la saison. Pour le moment, c’est Gianluigi Buffon qui enchaine les gros matchs de Ligue des Champions depuis la fin de sa suspension, et Alphonse Areola hérite de quelques rencontres, forcément moins prestigieuses, de Ligue 1. Un partage qui ne fait aucun remous à l’heure actuelle, preuve que la gestion de Thomas Tuchel à ce niveau est impeccable. Mais forcément, si jamais la situation perdurait et que l’Italien venait par exemple à prolonger son contrat d’un an, le champion du monde tricolore pourrait se poser des questions sur son avenir. Au point d’envisager un départ ? Momo Sissoko, qui faisait partie des joueurs au début du projet QSI, donne un avis tranché sur le sujet dans les colonnes de So Foot.

« Malheureusement pour Areola, la situation est compliquée. Il est champion du monde depuis cet été et il ne peut pas confirmer son statut derrière… Mais bon, il faut quand même se rendre compte que Buffon est arrivé au PSG. Gianluigi, c’est une légende en Italie, un immense champion, une icône mondiale qui a tout gagné. En fait, la discussion sur le choix du gardien n’a même pas lieu d’être. Si j’avais un conseil à donner à Areola, ce serait de patienter et de prendre conscience qu’il partage tous les jours l’entraînement avec Gianluigi. À ses côtés, tu apprends à devenir un grand champion », a confié celui qui a côtoyé Buffon à la Juventus. Un conseil plein de sagesse, qu’Alphonse Areola semble, pour le moment, désireux de suivre.