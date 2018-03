PSG : Un accord historique signé en Chine, le fair-play financier va adorer !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce mercredi matin, et à quelques jours du match Nice-PSG qui aura lieu à 13h pour répondre à la demande du marché chinois, le Paris Saint-Germain a officialisé la signature d'un contrat avec Desports, l’une des agences leaders du marketing sportif en Asie. Un contrat que le club de la capitale annonce comme étant historique et qui rapportera des millions d'euros au Paris Saint-Germain, de quoi forcément permettre au Paris SG de plus facilement répondre aux demandes de l'UEFA en matière de fair-play financier.

« Le Paris Saint-Germain signe un partenariat historique en Chine. L’accord majeur de plusieurs millions d’euros va permettre au Club français de renforcer son développement à l’international. Desports, l’une des agences leaders du marketing sportif en Asie, devient le gestionnaire exclusif des droits de sponsoring et des droits de licences du Paris Saint-Germain en Chine et à Hong Kong. Le partenariat s’étend sur trois ans et demi à compter de Janvier 2018.

« Nous avons démarré le projet Paris Saint-Germain il y a six ans. Ce partenariat est une nouvelle preuve que nos plans portent leurs fruits, et notamment, sur le très dynamique et prometteur marché chinois », a déclaré Nasser Al-Khelaifi, le Président du Paris Saint-Germain. « Nous avons de grandes et fortes ambitions en Chine, un grand pays et un marché crucial pour le club. Le partenariat avec Desports marque un grand pas en avant pour séduire de nombreux supporters et garantir plus de revenues sponsoring et commerciaux dans un pays passionné par le football. Nous avons vécu notre première expérience de la région lorsque de la tournée en Chine et à Hong Kong à l’été 2014 et nous avons hâte d’accroitre notre présence en Asie dans les prochains mois. »

Desports bénéficie d’un riche héritage en matière de courtage sportif. L’agence a pour objectif de connecter les marques de sport internationales au marché chinois. Elle compte notamment parmi ses clients, la FIFA, des clubs de football, des comités nationaux olympiques et des évènements sportifs », précise le Paris Saint-Germain dans un communiqué.