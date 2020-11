PSG : Tuchel viré comme Pochettino, la prédiction de Duluc

Dans : PSG.

Mardi soir, le PSG a livré une prestation insipide face à Leipzig. Mais l’important pour un Thomas Tuchel, apparu très agacé, était la victoire.

Miraculeusement, l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a obtenu ce qu’il cherchait en empochant les trois points au Parc des Princes. Mais la prestation de son équipe laisse clairement à désirer, le PSG ayant notamment affiché la possession de balle la plus faible de son histoire récente depuis la remontada contre Barcelone. Très rapidement, les coéquipiers de Neymar et de Kylian Mbappé ont donné le sentiment de renoncer à toute ambition dans le jeu. Et cela est véritablement problématique selon Vincent Duluc, lequel ne tolère pas vraiment les excuses avancées par Thomas Tuchel en conférence de presse, à savoir les nombreuses blessures ou la répétition des matchs.

« Les explications de Thomas Tuchel ne sont pas acceptables. Cette équipe du PSG doit faire beaucoup mieux contre Leipzig. Ils ne jouent pas contre le grand Real Madrid ou contre le Bayern Munich… Paris ne joue que face à Leipzig qui est en difficulté actuellement. Tuchel a une équipe qui doit être capable de jouer au foot yeux dans les yeux avec cette équipe et ne pas renoncer à toute ambition dans le jeu au bout de cinq minutes. Quand il dit que c’est le match qui commande son attitude, ce n’est pas acceptable car son attitude ultra-défensive est venue très tôt. On a l’impression qu’il a perdu le fil mais c’est cruel car il y a trois mois, il était en finale de la Ligue des Champions et il pensait avoir obtenu là-bas une immunité. Cela rappelle un peu Pochettino qui s’est fait virer peu de temps après avoir fait une finale de Ligue des Champions » a livré le consultant de La Chaîne L’Equipe, pour qui Thomas Tuchel est plus en danger que jamais. A l'instar, avant lui, d'un certain Mauricio Pochettino, remercié par Tottenham quelques mois après avoir disputé, et perdu, une finale de Ligue des Champions contre Liverpool.