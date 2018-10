PSG : Tuchel veut s’offrir un record sur le dos de l’OL

Dans : PSG, OL, Ligue 1.

Après huit journées de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est pour le moment intouchable. Aucune équipe n’a réussi à battre ou même à accrocher le champion de France.

Les Parisiens pourraient donc se relâcher, du moins si Thomas Tuchel n’était pas là pour les rappeler à l’ordre. En effet, l’entraîneur parisien prend tous les matchs au sérieux, à commencer par la réception de l’Olympique Lyonnais dimanche soir. Un rendez-vous d’autant plus important puisqu’il peut permettre au PSG de commencer la saison avec neuf victoires en championnat, ce que personne n’a jamais réalisé dans l’élite française.

« C’est un match très difficile contre une équipe au top niveau, a prévenu l’Allemand face aux médias. L’OL est meilleur face aux gros adversaires, on l’a vu contre Marseille et City. On a vu leurs vraies capacités. Ils se sentent plus libres quand ils ne sont pas favoris. Il y a beaucoup de talents comme Aouar, Ndombele ou de grands joueurs comme Fekir. Ils auront un niveau Ligue des Champions ici. On doit conserver le nôtre. C’est un concurrent direct. »

Tuchel insiste sur la constance

« Nous voulons gagner et avoir aussi ce record en Ligue 1, a annoncé le coach du PSG. Mes joueurs ont faim de victoire. C’est le dernier match avant la trêve. C’est important d’avoir le même état d’esprit chaque jour pour que ce soit pareil dans les matchs. C’est notre marque de fabrique. On doit faire bien chaque entraînement et chaque match. On est à notre niveau maintenant, et on doit le garder match après match. » Entre un Paris impliqué à 100 % et un OL niveau C1, ce choc s’annonce passionnant !