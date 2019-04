PSG : Tuchel s'acharne à défendre l'énorme bug Choupo-Moting

Dans : PSG, Ligue 1.

Titulaire mercredi soir en Coupe de France lors du match PSG-Nantes, Eric Choupo-Moting est une fois de plus passé totalement à travers la rencontre, l'attaquant recruté l'été dernier à la demande de Thomas Tuchel semblant ne même plus faire kiffer ceux qui avaient fait de Choupo-Moting une mascotte. Proche du néant à chacune de ses sorties, l'ancien joueur de Stoke City laisse Kylian Mbappé se débrouiller tout seul, mais du côté de l'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain on est clairement décidé à défendre coûte que coûte l'attaquant.

Thomas Tuchel n'en démord pas, Eric Choupo-Moting mérite sa chance au Paris SG. « Ce n’est pas facile pour lui de commencer des matchs, il a la pression. Sa force, c’est d’entrer au bout de 60, 70, 80 minutes. C’est dur pour lui de commencer mais il fait de son mieux. Il est là, il est fiable, il n’est pas blessé, il travaille, il travaille, il travaille, il appartient à ce groupe exceptionnel », a confié l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui ne peut pas mettre sur le dos d'Antero Henrique le recrutement d'un attaquant qui devra probablement trouver une porte de sortie dès le prochain mercato. On voit en effet difficilement à quoi il pourrait être utile au PSG la saison prochaine.