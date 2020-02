PSG : Tuchel perd son lieutenant, il a déjà mal au crâne

Dans : PSG.

Dans l’environnement du Paris Saint-Germain, de nombreux doutes sont régulièrement exprimés à l’égard du capitaine Thiago Silva.

Néanmoins, Thomas Tuchel avait systématiquement maintenu sa confiance au Brésilien depuis sa prise de fonctions au PSG. Pour l’entraîneur allemand, le forfait de Thiago Silva pour le match retour contre le Borussia Dortmund est donc un véritable coup dur. D’autant que pour cette rencontre, Marco Verratti sera suspendu, ce qui limite les possibilités de l’entraîneur allemand, lequel aurait sans doute aimé remplacer l’Italien par Marquinhos. Mais le forfait de Thiago Silva change tout, et va assurément poser de nombreux maux de tête à Thomas Tuchel selon Stéphane Bitton. Sur l’antenne de France Bleu Paris, le journaliste a évoqué plusieurs possibilités tactiques dans l’optique du match retour face au BVB.

« Bien sûr que l’absence de Thiago Silva ne remet pas en cause la qualification, depuis la fin du match aller en Allemagne, j’annonce que le Paris Saint-Germain va se qualifier, mais ça change beaucoup de choses quand même... Et cela demande à Thomas Tuchel de repenser deux des trois lignes de son équipe : il va falloir repenser la défense et le milieu de terrain. Marquinhos qui devait être le suppléant de Verratti suspendu, va suppléer Thiago Silva. Qui pour suppléer Marquinhos au milieu donc ? Il y a Gueye, il y a Paredes, il y a Kouassi, et puis notre ami Tuchel peut nous ressortir Julian Draxler, l’intermittent du spectacle. L’important sera surtout la complémentarité entre tous ces joueurs. Tuchel, pour sa part, semble plus subir les évènements. Il est plutôt témoin qu’acteur » a expliqué Stéphane Bitton, pour qui l’entraîneur du PSG aura un choix corsé à effectuer face au Borussia Dortmund pour combler les absences de Thiago Silva et de Marco Verratti. Pour rappel, Thomas Meunier sera également blessé, ce qui force l’entraîneur parisien à utiliser Thilo Kehrer sur un côté et non pas en défense centrale…