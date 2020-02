PSG : Thiago Silva out 3 semaines et forfait contre Dortmund !

Dans : PSG.

Sorti sur blessure face aux Girondins de Bordeaux dimanche soir au Parc des Princes (4-3), Thiago Silva manquera le match retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.

Et pour cause, RMC indique ce lundi soir que le capitaine brésilien du PSG souffre d’une lésion du biceps frontal de la cuisse droite. Thiago Silva ne reprendra l’entraînement que dans trois semaines, selon l’évolution de sa blessure. Cela signifie que l’ancien défenseur de l’AC Milan ne sera pas disponible pour la réception du Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions le 11 mars prochain. Un coup dur pour Paris, qui sera également privé de Marco Verratti et de Thomas Meunier, suspendus.