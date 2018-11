PSG : Tuchel parle tactique, dédicace à Neymar et Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Entraineur du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Thomas Tuchel cherche encore le système parfait pour son équipe.

Récemment, il s’est orienté vers une tactique à trois axiaux en défense, ce qui lui permet de profiter de ses hommes de couloir, et de compenser à sa façon l’absence d’une sentinelle à son goût dans son effectif. Cela a été utilisé ainsi à Naples, et ce schéma semble avoir la préférence de l’entraineur allemand. Invité à décrire sa façon de jouer sur PSG TV, Thomas Tuchel a reconnu que sa tactique était liée à sa volonté de voir son équipe récupérer le ballon rapidement, sachant que ses éléments offensifs n’étaient pas vraiment fan du travail défensif de longue haleine.

« Que nous jouions à quatre ou cinq défenseurs, ce sont eux qui font la structure pour les joueurs offensifs. Afin de leur permettre d’exprimer leur créativité au maximum, sans devoir trop se soucier de leur positionnement. Et nous devons faire en sorte de fermer les espaces pour ne pas concéder de contre-attaque. C’est notre système. Et nos éléments offensifs, sur les pertes de balle, doivent mettre un pressing intense pendant six ou sept secondes pour pourvoir ainsi récupérer le ballon aussi vite que possible », a expliqué l’ancien coach du Borussia Dortmund, qui sait que la gestion des pertes de balles de Neymar et Mbappé est un gros souci pour le PSG en Ligue des Champions, comme ce fut le cas par exemple lors du premier match à Liverpool.