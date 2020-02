PSG : Tuchel out, le vrai coach de Paris c'est Mbappé

Dans : PSG.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a ramé pour battre les Girondins de Bordeaux au Parc des Princes sur un score spectaculaire (4-3).

Malgré un Neymar peu en forme, le PSG a fait le spectacle en attaque avec des buts de Mbappé, Cavani et Marquinhos par deux fois. En défense, c’était beaucoup moins la fête pour Paris, surpris à trois reprises par des Bordelais pourtant peu menaçants sur l’ensemble de la rencontre. Et dimanche soir au Parc des Princes, il ne fallait pas trop compter sur Thomas Tuchel pour rectifier les bugs de son équipe tant l’Allemand, visiblement encore sonné par la défaite à Dortmund, était passif et subissait les événements. Après la rencontre, le coach de Paris ne s’est d’ailleurs pas attardé bien longtemps afin d’expliquer les carences défensives de son équipe.

En revanche, Kylian Mbappé n’a pas apprécié la fiabilité défensive du Paris Saint-Germain. Et dès le coup de sifflet final, il l’a fait savoir au patron de la défense parisienne Marquinhos comme le montrent des images captées par Canal Plus sur lesquels on peut voir Kylian Mbappé invectiver son coéquipier brésilien. « Beau gosse, beau gosse… Tranquille ! Ils viennent (Bordeaux) deux fois chez nous, et il y a le feu. Il faut qu’on soit plus tranquilles, il faut que l’on gère. Quand ils sont dans notre camp, ils n’ont rien. Il faut qu’on gère ça. C’est toi le patron. Tu dois dire à tout le monde de monter » a notamment lâché Kylian Mbappé à un Marquinhos l’écoutant attentivement, mais qui n’a cependant pas pris le soin de lui répondre, bien conscient qu’il était filmé par les caméras de la chaîne cryptée. Une scène qui ne manque en tout cas pas de faire réagir sur les réseaux sociaux, où l’on s’étonne de voir un jeune attaquant de 21 ans conseiller ainsi un défenseur expérimenté comme Marquinhos…