PSG : Al-Khelaifi et Riolo, l'incroyable repas pour tout changer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain devrait pouvoir finir la saison avec un titre de Champion, même si cela n'est pas assuré pour l'instant. Et déjà, il faut se demander ce que Nasser Al-Khelaifi fera la saison prochaine de son club. Le patron du PSG se voit proposer un nouvel organigramme, mais pour cela, il va devoir payer l'addition.

Le club de la capitale et ses supporters sortent totalement lessivés d’une saison qui aura été une nouvelle fois par d’énormes déceptions, des crises, des affaires, le cirque Paris Saint-Germain n’ayant pas été avare de numéros depuis un an. S’il y a dix mois, le président des champions de France nous avait promis une révolution, cette dernière a tourné au fiasco total. A l’heure où Christophe Galtier a compris que son contrat de deux ans ne serait pas respecté et qu’après seulement une saison, il sera limogé, les regards se tournent vers Nasser Al-Khelaifi. Confortablement installé dans son fauteuil de président du PSG, le dirigeant qatari est droit dans ses bottes. Faute de pouvoir le changer, Daniel Riolo a des idées qu’il a développées sans détours.

Le Qatar ne va pas virer Al-Khelaifi

S’exprimant sur la chaîne Twitch de « Les Croisés Tu Connais », la journaliste a confié sa façon de voir l’avenir du Paris Saint-Germain avec Nasser Al-Khelaifi. «Au PSG, il est possible que tout saute à nouveau ! (…) Jusqu’à la tête tout en haut (Ndlr : Nasser Al-Khelaifi) ? Non, car il n’y a que le prince pour le sortir, et comme c’est son ami, il n’y touchera pas. L’entraîneur va changer, après est-ce que Campos va tout faire pour s’accrocher et rester ? Il a quand même planté deux mercatos. Le PSG c’est tout de même le seul club où tu as un mec qui s’occupe des entrées et des sorties. Et en plus les deux s’entendent pas. Mais le seul responsable, c'est Nasser, c’est lui le patron qui nomme les gens », a d’abord précisé Daniel Riolo avant de faire une offre à l’actuel boss de Paris.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi président à vie, le Qatar a tranché https://t.co/IfPOWMtkjS — Foot01.com (@Foot01_com) April 3, 2023

« Nasser, on se fait un déjeuner de deux heures, je veux juste qu’il paie le repas, je ne veux pas d’oseille, je lui dis quoi faire et après, je me casse. Je ne veux pas aller bosser au PSG, je suis content de ce que je fais. De ce que je sais des employés du PSG, tu bosses du matin au soir, l’emploi du temps est un peu lourd et moi, j'ai besoin de jouer au tennis dans la journée. Moi, je ne peux pas dormir deux heures par nuit. Mais franchement, en deux heures, je lui fais un organigramme, je lui dis ce qu’il faut faire et deux heures, c'est largement assez. Et le prix d’un déjeuner ça ne lui coûtera pas cher, je ne demande pas un restaurant étoilé, juste une brasserie », a expliqué, avec un brin de malice, le membre de l’After Foot qui il y a quelques mois avait expliqué qu’il pourrait très bien prendre les commandes du Paris Saint-Germain.