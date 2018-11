PSG : Tuchel-Neymar, Ménès désigne les vrais boss du Paris SG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le gros match au bon moment, c’est la performance réalisée par le Paris Saint-Germain face à Liverpool ce mercredi soir (2-1).

Cela permet au club de la capitale d’entrevoir avec un peu plus de sérénité la qualification pour la suite de la Ligue des Champions. Et pour Pierre Ménès, si de nombreux joueurs ont réalisé une partie pleine et même meilleure qu’espérée, comme Bernat, Thiago Silva, Marquinhos ou Kehrer, il faut rendre hommage à deux hommes : Neymar et Tuchel. Ce dernier n’a effectué que des bons choix, même ceux qui n’avaient pas fonctionné à l’aller et qui ont été réédité avec réussite. De son côté, le Brésilien s’est montré décisif en guidant son équipe offensivement, en faisant très mal à ses adversaires, et en provoquant de nombreux coup-francs, notamment dans une fin de rencontre qu’il a gérée quasiment en solo. Pour le consultant de Canal+, Tuchel et Neymar peuvent emmener le PSG très haut.

« Et je n'oublie pas Neymar, qu’on n'a jamais vu aussi constant et aussi motivé. Il a pris énormément de coups, n’a jamais lâché, s’est battu, a beaucoup défendu. Et a marqué le but de la victoire. C’est ce qu’on demande à un joueur de ce tarif. Mais on l’allume tellement souvent que, lorsqu’il est au top, il faut aussi le dire. Mais pour moi le grand vainqueur de ce match, c’est Tuchel. L’équipe de départ, il fallait y penser et surtout, il fallait l’oser. Alors évidemment, il était privé de Meunier pour une raison involontaire puisque le Belge était victime d’un deuil familial, mais le fait de laisser une nouvelle fois Rabiot sur le banc était un vrai choix et le fait de remettre Marquinhos au milieu alors qu’il n’avait pas été très convaincant à ce poste jusqu’ici était aussi un choix marqué. Des choix payants, y compris au niveau du coaching puisque le physique de Choupo Moting et le vice et la malice d’Alves ont été profitables à l’équipe en fin de match », a expliqué sur son blog un Pierre Ménès qui n’était pas du tout convaincu par les options prises par le coach parisien, mais reconnaît sans mal la parfaite maitrise du match par l’entraineur allemand du PSG.