PSG : Tuchel n'a encore rien décidé pour Neymar et pour le gardien de but

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Présent ce lundi soir en conférence de presse, Thomas Tuchel a évoqué notamment les deux dossiers chauds de cette veille de match contre l'Etoile Rouge, à savoir la présence, ou pas, de Neymar dans le onze de départ du PSG et le choix du gardien de but.

L'entraîneur allemand du Paris Saint-Germain a été plutôt prudent dans ses réponses sur ces deux thèmes. « Neymar va s'entraîner collectivement tout à l'heure avec nous, on décidera après. Mais s'il va bien, il jouera, a expliqué Thomas Tuchel, plutôt confiant, avant d’évoquer la concurrence entre Gianluigi Buffon et Alphonse Aréola pour le poste de numéro 1. Je dois parler avec les gardiens, on attend l'entraînement et on décidera après avec le staff. » Autrement dit, il faudra attendre la composition de l'équipe du PSG mardi vers 20h45 pour avoir les réponses définitives.