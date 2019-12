PSG : Tuchel gâche l’effectif de Paris, la critique ultime tombe

Dans : PSG.

En juin 2018, le Paris Saint-Germain décidait de miser sur Thomas Tuchel pour succéder à Unai Emery. Un an et demi plus tard, le bilan de l’Allemand est contrasté.

La saison dernière, l’ancien coach du Borussia Dortmund n’a pas réussi à conserver la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, en plus de se faire éliminer dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Assurément, Thomas Tuchel va devoir montrer autre chose lors de la seconde partie de la saison en cours s’il veut poursuivre l’aventure dans la capitale. D’autant que pour Frédéric Piquionne, interrogé à ce sujet sur RMC, le technicien allemand pourrait clairement faire mieux avec un effectif de cette qualité.

Piquionne n'épargne pas Tuchel

« Tuchel n’est pas le meilleur coach de L1, par rapport à ce qu’il a fait pour l’instant. Je trouve qu’il n’a plus la mainmise sur son effectif depuis un bon petit moment déjà. Il a totalement éclipsé Cavani de ses choix. Après, Icardi a planté. Si je suis coach, je fais exactement la même chose. Mais sur certains matchs, Cavani avait le droit de jouer, de marquer des buts. Tuchel, il fait le strict minimum avec l’effectif qu’il a. C’est normal qu’il soit premier du championnat avec les stars qu’il a autour de lui. La seule chose positive, c’est qu’il a mis les quatre fantastiques ensemble. Mais on verra sur la phase retour… Je pense que certains joueurs vont se retrouver sur le banc, et que ça posera pas mal de problèmes… » a confié le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si Thomas Tuchel parviendra à mettre tout le monde d’accord en 2020…