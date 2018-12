PSG : Tuchel fait un énorme aveu sur le dossier Rabiot

Dans : PSG, Mercato.

L’avenir sportif d’Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain est désormais fini. Antero Henrique a annoncé sa mise à l’écart pour les prochains matchs, tant que sa situation ne serait pas améliorée. Et comme rien ne semble s’arranger et que le milieu de terrain n’a visiblement pas, pour le moment, l’intention de signer ailleurs en ce mois de janvier, Thomas Tuchel va clairement être privé d’un milieu de terrain jusqu’à la fin de la saison. En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur parisien a reconnu sans mal que cette décision n’entrait plus dans le domaine sportif, et relevait des relations entre le joueur et le club. C'était évident, mais c'est aussi une preuve que le PSG a fait une croix sur Rabiot pour probablement le reste de la saison. En revanche, le coach allemand assume totalement le fait qu’Adrien Rabiot a perdu progressivement sa place pendant l’automne en raison de ses écarts de conduite et de l’éclosion de Julian Draxler.

« Si tout s’est cassé avec Rabiot lors du match à Marseille ? C’est une situation avec une décision pour Kylian Mbappé et Adrien. Kylian est rentré en cours de match et a décidé le cours du match. Pour Rabiot c’est différent, car Julian Draxler a fait un grand match. Après, c’était Lille et Naples et Julian Draxler a pris l’occasion de montrer qu’il a les qualités pour jouer. Ce n’est pas une cassure. C’est un grand challenge entre les joueurs ici. Adri a perdu en confiance et sa place parce que Draxler l’a prise. Nous avons gagné et l’équipe a fait de bons matchs. Chaque match est important pour montrer, comme les entraînements, que tu es prêt pour gagner. Maintenant, il y a autre chose. Mais au début ce n’était que sportif. Je respecte le choix du club », a livré un Thomas Tuchel qui voit tout de même le club le priver d’un titulaire habituel, et doit désormais espérer une arrivée au milieu de terrain au mois de janvier pour compenser cela.