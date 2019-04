PSG : Tuchel évoque un problème inquiétant à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Au lendemain des matchs internationaux et avec un effectif extrêmement réduit, le Paris Saint-Germain a fait l’essentiel en allant s’imposer à Toulouse sur le score de 1-0.

Un but de Kylian Mbappé a permis aux Parisiens de faire la différence dans un match loin d’être aussi maitrisé que d’habitude en Ligue 1. Mais Thomas Tuchel a du puiser dans son banc de touche pour trouver une équipe capable de maintenir la dynamique positive en Ligue 1. D’autant plus qu’il avait mis deux cadres disponibles au repos, à savoir Marco Verratti et Thiago Silva. Un choix que l’entraineur du PSG a expliqué par la fatigue générale constatée dans son effectif ces derniers temps.

« Si on a douté contre Toulouse ? Pas de doutes mais du respect. Ce n’est jamais facile de gagner tout le temps. Il y a beaucoup de raisons de lâcher, car on a beaucoup d’avance et les joueurs sont fatigués. On a mis Thiago Silva sur le banc car il était fatigué. Idem pour Marco. Mais ils ne lâchent pas. J’apprécie. Sur certains matches, on a besoin d’un Alphonse (Areola) comme ce dimanche soir pour nous aider », a prévenu le coach allemand, qui gère ainsi un effectif qu’il continue de juger trop juste. Suffisant toutefois à l’heure où le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, et va donc avoir des semaines à venir plus creuses que prévues. Reste à savoir si Tuchel aurait tenu le même discours si Paris s'était retrouvé à 10 jours d'un quart de finale de Ligue des Champions...