PSG : Tuchel évite l'énorme erreur d'Emery, Laure Boulleau applaudit

Dans : PSG, Ligue 1.

Questionné sur les débuts de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, Laure Boulleau estime que l'entraîneur allemand est sur le bon chemin.

Thomas Tuchel a été recruté par Nasser Al-Khelaïfi et son équipe pour faire mieux qu'Unai Emery. Attendu au tournant en Ligue des Champions, où l'objectif sera d'aller dans le dernier carré, l'ancien coach du Borussia Dortmund devra également répondre aux attentes sur la scène nationale. Autant dire qu'il n'aura pas le droit à la moindre erreur s'il veut durer dans la capitale française. Pour cela, l'Allemand compte bien créer un vrai groupe de joueurs autour de lui, ce qui n'était pas le cas auparavant, avec Emery. Une très bonne idée selon Laure Boulleau.

« Je pense que Thomas Tuchel a rapidement compris qu'il fallait créer un lien avec ses joueurs, que les joueurs soient avec lui. En fait, l'année dernière, avec Emery, on sentait que le mec était mordu de tactique, mais quand les joueurs ne suivent pas, ça sert à rien de travailler la tactique pendant des heures et des heures. Donc je pense qu'il s'est dit que la clé était là : avoir un groupe derrière lui, effectuer un management avec du lien et de la présence aux côtés de ses joueurs. Et je pense qu'il n'a pas tort », a balancé, sur le plateau du Canal Football Club, la nouvelle consultante, qui estime donc que Tuchel a pris une autre direction managériale qu'Emery, très peu dans l'affect avec son effectif, pour rêver plus grand.