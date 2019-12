PSG : Tuchel est-il un grand entraineur ? Il lui lance ce défi

Dans : PSG.

Cela a été dit, le Galatasaray qui s’est présenté ce mercredi au Parc des Princes n’avait vraiment rien d’un grand d’Europe.

Il n’empêche, le PSG a fait le travail avec la manière, signant un succès 5-0 et un festival offensif de toutes ses stars. S’il est évident que Cavani a perdu sa place de titulaire au profit d’Icardi, la question qui se pose pour la phase finale de la Ligue des Champions, est de savoir s’il est possible d’aligner le carré magique composé de Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria, sans déstabiliser le reste de l’équipe. Pour cela, il faudrait que les joueurs offensifs participent au travail défensif. C’est la mission que confie Vincent Duluc à Thomas Tuchel, qui doit obtenir ce qu’il veut de ses joueurs s’il est un grand entraineur.

« Mais dans quel monde on vit si une équipe ne peut pas jouer avec ses meilleurs éléments ? Pour le PSG c’est jouer avec Neymar, avec Mbappé, avec Icardi, et avec Di Maria. Donc après, c’est une question de management, de management des ego. Est-ce que Mourinho n’arriverait pas à convaincre ces joueurs de défendre ? Bien sûr que oui. Idem pour Guardiola ou Klopp. Maintenant, c’est la responsabilité de Tuchel de les convaincre de défendre, de les tenir. Il doit les faire courir, il est là pour ça. Le PSG doit avoir de l’équilibre avec ses meilleurs joueurs, c’est sa responsabilité, c’est son boulot sinon n’importe qui peut occuper le poste », a balancé la plume de L’Equipe. Une mission qui sera certainement cruciale pour le parcours européen du PSG, dont l’attaque au complet a de quoi faire rêver… sur le papier.