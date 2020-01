PSG : Tuchel dit non à Leonardo à cause de l'AC Milan

Dans : PSG.

Thomas Tuchel a rappelé samedi qu'il ne souhaitait pas de renfort au mercato, mais le coach du PSG a également rappelé que le patron du mercato était Leonardo. Et à priori le Brésilien a des idées que l'Allemand ne partage pas.

Depuis des semaines, on évoque l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Lucas Paqueta, le milieu de terrain brésilien de l’AC Milan. Leonardo apprécie le profil de son compatriote, même si ce dernier ne répond en rien aux attentes des Rossoneri depuis qu’il a signé en provenance de Flamengo il y a un an pour 38ME. Le directeur sportif du PSG, qui a le total soutien de Nasser Al-Khelaifi, travaille donc sur la piste du joueur de l’AC Milan et de la Seleçao, lequel a encore trois ans et demi de contrat avec l’équipe de Serie A.

Tuchel dit non à Paqueta au PSG

Mais du côté du Parc des Princes et du Camp des Loges, Thomas Tuchel ne serait pas du tout chaud pour recruter Lucas Paqueta. Selon Paris United, le coach allemand du PSG ne voit pas pourquoi il faudrait recruter à un poste où il pense avoir déjà l’embarras du choix. « L’Allemand estime qu’il a déjà trop de joueurs au milieu de terrain. Il estime avoir déjà du mal à donner du temps de jeu à tout le monde, notamment Pablo Sarabia. Pour Tuchel, empiler un autre joueur à son effectif ne serait pas une bonne idée », explique le site spécialisé. Le message a donc été envoyé à Leonardo, dont on ne sait pas réellement s’il écoute réellement les désirs de Thomas Tuchel avant de faire le mercato du Paris Saint-Germain. On devrait en savoir plus si Paqueta quitte vraiment l'AC Milan et rejoint le club de la capitale.