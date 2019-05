PSG : Tuchel bientôt viré ? Riolo prend les paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Clap de fin sur la Ligue 1. Ce vendredi soir, le championnat de France a bouclé son exercice 2018-2019. Cette 38e journée était la dernière pour un bon nombre d’entraîneurs, puisque Bruno Genesio va quitter l’OL, Rudi Garcia va en faire de même à l’OM, tout comme Jean-Louis Gasset à l’ASSE. Mais personne ne serait au bout de ses surprises, même du côté du Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois défait à Reims (1-3), le champion termine sa saison en eau de boudin.

De quoi faire réagir Daniel Riolo‏, pour qui l’avenir de Thomas Tuchel n’est plus si limpide que cela. « J’ai envie de parier que Tuchel ne passera pas l’été ! », a lancé, sur Twitter, le journaliste, qui pense que le Qatar pourrait limoger son coach allemand, alors que ce dernier a prolongé son contrat en début d’année 2019… Ce qui ne serait pas si étonnant que cela après tout, puisque le club de la capitale vient de vivre sa pire saison sous l’ère QSI avec un nouvel échec en Ligue des Champions et des revers cuisants en coupes nationales. Un triste bilan pour la première de Tuchel. Et la dernière ? Réponse dans les semaines à venir...