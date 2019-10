PSG : Tuchel alerté, il va devoir jouer au psy à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Le casse-tête que redoute Thomas Tuchel va bientôt se poser à Paris. En effet, le technicien allemand va devoir gérer au mieux sa panoplie de stars offensives avec Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Edinson Cavani, tous disponibles en attendant le retour de Neymar. Face à Marseille dimanche soir, c’est l’international uruguayen qui avait fait les frais du choix de Thomas Tuchel. Mais à l’avenir, l’ancien du Borussia Dortmund va devoir alterner pour ne pas mettre le bazar dans son vestiaire. Et surtout, il va devoir être un fin pédagogue et un bon psychologue selon Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps en Equipe de France, habitué à ce genre de problème de riche.

« Cela va sans doute demander à Tuchel d’avoir beaucoup de discussions, d’échanges avec ses joueurs. Mais il y a aussi les impondérables à prendre en compte, les suspensions, les blessures… Abondance de biens ne nuit pas. Dans un grand club, il faut gérer des egos prononcés au quotidien. Il s’agit alors pour l’entraîneur d’être très fort dans les relations humaines, dans la complicité aussi. À mon sens, le plus important, c’est de trouver la plus grande complémentarité entre les joueurs. Ce que je peux dire, c’est que, contre l’OM, la complicité entre les trois attaquants a sauté aux yeux » a commenté le sélectionneur adjoint de l’Equipe de France dans L’Equipe. Reste maintenant à voir comment Thomas Tuchel parviendra à résoudre cette problématique au Paris SG…