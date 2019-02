PSG : Tuchel, Al-Khelaïfi, Neymar, Riolo les briefe sur un principe de base du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Loin d’aborder le 1/8e de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United dans les meilleures conditions, le PSG se sait attendu au tournant.

Les Parisiens agacent en effet en France avec leur domination très nette dans le championnat, et ils savent pertinemment qu’ils jouent leur saison sur la seule Ligue des Champions. Rivalité nationale ou jalousie provinciale, le PSG ne fera jamais l’unanimité et c’est loin d’être une découverte pour Daniel Riolo. Pour le polémiste de RMC, les dirigeants parisiens ont encore beaucoup de travail à faire à ce sujet, notamment dans la compréhension de cet anti-parisianisme, qui doit être utilisé comme il se doit.

« Le Qatar ne comprend pas l'environnement dans lequel est le PSG. Avec tout ce qu’il s’est passé autour de Strasbourg (Laurey) ou l’entraineur de Villefranche. Et le PSG déplore les critiques. Ils ne doivent pas déplorer le fait que le PSG n'est pas aimé, le PSG ne l'a jamais été et surtout pas depuis sept ans. C’est culturel, sociologique, c’est un contexte autour du PSG. Il faut être capable de vivre avec ça et ça doit être une force. Tuchel est en train de découvrir que l’environnement n’est pas favorable au PSG. Mais il devrait le savoir dès qu’il signe. Si personne ne lui a expliqué, c’est une faute. Tout ça, les joueurs doivent le savoir. Si tu ne comprends pas, tu ne peux pas transformer ce contexte là en une force pour faire front face à l’adversité. Il faut leur raconter cette histoire, il faut les mettre au courant, comme Ibrahimovic qui ne l’était pas et le découvre un soir lors d’un match à Bordeaux. Si tu leur expliques, ils vivent avec et comprennent », a lancé un Daniel Riolo pour qui la culture française, et notamment l’art de pointer du doigt tout ce qui gagne, est mal appréhendée par les dirigeants du PSG.