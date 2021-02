PSG : Entre Mbappé et Messi, Neymar a choisi

Dans : PSG.

Suite à la déroute du Barça en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, Lionel Messi est plus que jamais sur le départ en Catalogne. Neymar peut jouer un rôle dans ce transfert du siècle.

En fin de contrat en juin prochain, le sextuple Ballon d’Or n’a toujours pas prolongé dans son club de toujours. Ce qui n’en prend d’ailleurs pas le chemin, car Messi voit bien que l’avenir du football européen ne se trouve plus à Barcelone. Et sachant qu’il a encore envie de gagner la Ligue des Champions, la star de 33 ans se prépare donc à faire ses valises. Pour prendre la direction de Paris, le bourreau du Barça en C1 ? C’est fort possible. Car si le PSG va attendre la décision de Kylian Mbappé à propos de son avenir avant de bouger concrètement sur le dossier Messi, Neymar continue de faire le forcing pour faire venir son ami argentin au PSG. Une information confirmée par Isabela Pagliari.

« C’est vrai que Neymar joue en coulisses pour que le transfert de Messi ait lieu. Manchester City ne peut pas payer le salaire de Messi aujourd’hui. En plus, Messi a plus d’amis et un groupe sud-américain au PSG. Je pense que ça va être plus facile pour lui d’arriver à Paris. Je crois qu’il veut gagner des titres, donc c’est mieux de venir au PSG. Ce n’est pas qu’il veut gagner la Ligue 1, mais je pense qu’après la performance du PSG au Camp Nou, il doit se dire que cette équipe peut faire quelque chose en Champion League. Tout le monde à l’image que Paris est trop fort dans une Ligue 1 faible et qu’ils ne vont pas être performants en Champions League. Après le match à Manchester United, Neymar avait fait une déclaration. Il a presque déclaré que Messi allait venir au PSG. Ce n’est pas une déclaration que tu sors sans savoir quelque chose. Messi ne peut pas parler pour l’instant, c’est normal. On a vu combien il touche en salaire au FC Barcelone et ça ne sera pas le cas à Paris. À son âge, est-ce qu’il veut être plus tranquille et content dans l’ambiance ? Parce qu’on sait qu’à Barcelone ça ne va pas du tout, même s’il aime beaucoup la ville. On voit sur le visage de Messi qu’il est tendu et qu’il ne prend plus de plaisir. Pour lui au PSG, ça peut être une ambiance de fou », a lancé la journaliste d’Europe 1, qui sait toutefois que Paris ne pourra pas avoir Neymar, Messi et Mbappé dans son effectif. Autant dire que Neymar serait potentiellement prêt à pousser Mbappé dehors pour faire venir son ancien coéquipier du Barça.