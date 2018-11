PSG : Tuchel a eu une réaction de mec viril, Balbir a aimé

Dans : PSG, Ligue 1.

Plus que la victoire du Paris Saint-Germain (0-2) au Vélodrome, c’est surtout la sanction décidée par Thomas Tuchel qui fait parler depuis dimanche soir.

Déjà privé de Thiago Silva et de son buteur Edinson Cavani, l’entraîneur parisien a laissé Adrien Rabiot et Kylian Mbappé sur le banc des remplaçants au coup d’envoi. Les deux joueurs ont payé leur retard pour la causerie de l’Allemand prévue à 18 heures à leur hôtel. Pour Denis Balbir, c’est bien la preuve que Tuchel va radicalement changer de méthode, lui qui semblait très affecté après la victoire à Marseille.

« A l’issue de ce match, on était un peu dans une communication lunaire avec un Thomas Tuchel presque boudeur, contrarié par sa sanction infligée à Kylian Mbappé et à Adrien Rabiot. Je pense qu’au fond de lui, il était quand même content de prendre des points à Marseille même si ces soucis disciplinaires ciblés ont un peu gâché sa soirée. Je pense tout simplement que le coach allemand a compris dimanche qu’il allait devoir reprendre certaines choses en main », a commenté le blogueur de But.

Tuchel en patron

« Peut-être qu’il s’est rendu compte après coup que ce n’était pas forcément une bonne idée d’avoir laissé trop de mou à ses joueurs, notamment en leur donnant une semaine de vacances pendant la trêve internationale, a poursuivi le journaliste. Depuis, son équipe l’a déçu dans l’attitude contre Naples et il se retrouve dans l’obligation de sévir. Mais je pense qu’il a assez bien géré son problème et j’espère que son message lors du Classique est passé. » En tout cas, plusieurs joueurs de l’effectif ont approuvé sa décision.