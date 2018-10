PSG : Tuchel a des « couilles », Didier Roustan acclame le coach du PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

La décision prise et assumée par Thomas Tuchel de laisser sur le banc de touche Kylian Mbappé et Adrien Rabiot pour des raisons disciplinaires a fait réagir, même si au final cela n'a pas empêché le Paris Saint-Germain de s'imposer à l'Olympique de Marseille. Réagissant à cette décision relativement inédite, et pour le moins courageuse s'agissant tout de même d'un OM-PSG, Didier Roustan estime que Thomas Tuchel a fait un choix excellent et qui fera date dans l'histoire du Paris Saint-Germain version qatarie.

Et Didier Roustan d'expliquer son enthousiasme face à cette décision radicale. « La réaction de Tuchel, je trouve ça formidable. C’est la meilleure chose qui pouvait arriver au PSG. On sait que depuis plusieurs saisons, que ce soit Laurent Blanc à la fin ou Unai Emery pendant tout son règne, à chaque fois les joueurs font un petit peu ce qu’ils veulent. Au PSG c’est la république des joueurs, ce sont des divas. Des joueurs comme Rabiot et Kimpembe seraient des seconds couteaux à Barcelone et ils se permettent certaines choses. Là, je trouve que c’est couillu de la part de Thomas Tuchel, parce qu’en plus c’est Mbappé, ce n’est pas rien. Ce n’est pas non plus un match à Amiens ou à Dijon. Ils arrivent en retard à la collation et lui il marque le coup, il a du réfléchir avant de faire cela. Mais il prend un risque énorme car on imagine ce qu’il aurait pris dans la gueule si ça s’était mal passé contre l’OM et puis c’est Mbappé, c’est une star. On a toujours reproché au PSG de ne pas avoir une institution assez forte, mais là Tuchel a marqué son territoire. Chapeau », a lancé l'expérimenté journaliste après OM-PSG.