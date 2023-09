PSG ‍: Trop d'erreurs, Doha prend ce dossier en mains

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a connu une intersaison très mouvementée. Luis Campos aura globalement réussi ses missions même si le Portugais ne fait plus du tout l'unanimité au club.

Luis Enrique peut bénéficier d'un effectif de très grande qualité. L'Espagnol voulait du lourd et il a été servi. L'ancien du Barça comptait beaucoup sur Luis Campos pour entamer la révolution attendue au PSG. Le Portugais aura bouclé les principaux transferts même si Nasser Al-Khelaïfi a parfois dû prendre les devants, comme pour l'arrivée de Randal Kolo Muani. D'ailleurs, entre les deux hommes, les temps sont apparemment durs et le président du Paris Saint-Germain n'est plus du tout opposé à un départ de l'ancien du Real Madrid.

Luis Campos et le PSG, clap de fin au PSG ?

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG, via Doha, a activé ses réseaux pour chercher un nouveau directeur sportif au plus vite ! La direction du club de la capitale n'envisage plus de travailler avec Luis Campos. Ses relations trop proches avec Jorge Mendes ne passent plus et un profil plait particulièrement au PSG pour prendre la suite : Maxwell. « En interne, le nom de l’ancien joueur du club Maxwell est très apprécié par exemple. Le Brésilien a d’ailleurs bien aidé le PSG lors de ce mercato, qui a peut-être été le dernier pour Luis Campos, très critiqué aussi pour sa proximité avec Jorge Mendes durant l’été », précise notamment le média français, qui annonce donc des futurs changements de marque chez les champions de France même si le PSG aura peut-être encore besoin de Luis Campos pour faire prolonger Kylian Mbappé. Une arrivée de Maxwell, légende du club et très apprécié des fans, aurait le mérite d'aller dans la dynamique actuelle d'un PSG beaucoup plus francisé et fidèle à son histoire.