PSG : Trollé par BeinSports, Thomas Meunier a la réponse qui tue

Dans : PSG, Equipe de France.

Depuis la victoire de la France lors du Mondial, et les propos de quelques joueurs belges, un petit jeu s'est créé entre quelques journalistes de BeInSports qui trollent gentiment Thomas Meunier, le défenseur international belge du Paris SG. Ainsi, après la parution du dernier classement FIFA, qui plaçait en tête la France et la Belgique à égalité, suite à un nouveau système baptisé SUM, Vanessa Le Moigne, qui co-présente L'Expresso, avait tweeté à destination de Thomas Meunier : « La Belgique 1er ex aequo avec la France Thomas Meunier grâce à la méthode dite SUM, c’est du génie ».

En réponse à cette boutade, et au micro de BeInSports, le défenseur des Diables Rouges et du Paris Saint-Germain a été encore plus malicieux. « Alors BeInSports, j’ai entendu que vous n’aviez plus la Ligue des champions, pas trop le seum ? », a riposté Thomas Meunier, dans une séquence qui a confirmé que ce dernier avait bien de l'humour, tout comme les équipes de BeInSports.