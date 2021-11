PSG : Triste record pour Mauricio Pochettino

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Même si le PSG est encore une fois qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, la défaite à l'Etihad scelle une première phase ratée loin du Parc des Princes.

L’avenir de l’entraîneur actuel du Paris Saint-Germain s’inscrit peut-être à Manchester, mais il est clair que les fans de Manchester City n’échangeront pas Pep Guardiola contre Mauricio Pochettino, et seront probablement même ravis de voir ce dernier arriver chez les ennemis de United. Ce mercredi soir, en Ligue des champions, le PSG est tombé à l’Etihad, et confirme son incapacité à briller loin de Paris. Comme le fait remarquer Opta, le Paris SG version Pochettino est sur une série de quatre matchs à l’extérieur sans victoire, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la saison 2004-2005, bien longtemps avant que le Qatar achète le club de la capitale. Voilà une statistique qui ne va pas faire les affaires du coach argentin au moment où son avenir est remis en cause, et qui va clairement relancer les débats sur la capacité de ce dernier à faire briller les stars (Neymar, Messi, Mbappé...) mises à sa disposition.