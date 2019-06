PSG : Triste à Paris, Neymar doit vite signer à Barcelone

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Neymar veut quitter le Paris Saint-Germain. Plus les jours passent, plus cette information semble se confirmer au mercato.

Et ce n’est pas Filipe Luis, son partenaire en sélection brésilienne, qui va dire le contraire. Interrogé sur les ondes de la Cope, le défenseur ciblé par l’Olympique Lyonnais a commenté l’avenir du meneur de jeu parisien. Et pour lui, aucun doute : Neymar doit vite rentrer à Barcelone pour retrouver le sourire. Autrement dit, à en croire le trentenaire de l’Atlético de Madrid, l’ancienne star du Barça n’est pas heureux à Paris. Nasser Al-Khelaïfi appréciera…

« Cela me plairait de voir Neymar rejouer au Barça, c’est là qu’il est heureux. J’aimerais qu’il retrouve le sourire et redevienne heureux » a lâché Lus Filipe, titulaire avec le Brésil depuis le début de la Copa America. Pour rappel, Neymar aurait signifié à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter le Paris Saint-Germain au mercato. Mais ce dimanche, RMC Sport persiste et signe : « ses dirigeants ne sont pas enclins à le laisser partir ». Le feuilleton ne fait donc que débuter, d’autant que Barcelone semble déterminer à le rapatrier cet été.