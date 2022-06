PSG : Triple miracle au mercato, c'est l'effet Luis Campos !

Dans : PSG.

Le PSG souhaite vendre plusieurs indésirables au mercato et parmi eux, certains ont une belle cote. C’est le cas de Diallo, de Draxler et de Kehrer.

Cet été, Luis Campos et Antero Henrique sont attendus au tournant afin de renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain. Mais les deux Portugais ont également la mission de dégraisser. Plusieurs indésirables sont poussés vers la sortie et parmi eux, certains seront très difficile à vendre. Cela concerne notamment Mauro Icardi ou encore de Leandro Paredes, qui bénéficient d’un salaire XXL au PSG. En revanche, d’autres joueurs sont plus ouverts au départ et jouissent d’une belle cote sur le marché des transferts. C’est par exemple le cas d’Abdou Diallo, de Julian Draxler et de Thilo Kehrer. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, les trois joueurs du PSG figurent sur la short-list de l’AC Milan. Pour l’heure, il n’est pas question d’offre du club lombard pour les Parisiens, mais les intérêts du champion d’Italie en titre pour Diallo, Draxler et Kehrer sont réels.

A priori, le Parisien le plus bankable de la liste est Abdou Diallo, barré par la concurrence de Sergio Ramos, de Marquinhos et de Presnel Kimpembe et dont l’avenir au PSG pourrait être scellé en cas de transfert de Milan Skriniar dans la capitale française. Au contraire de plusieurs indésirables du PSG, l’international sénégalais est apprécié en Europe depuis son passage au Borussia Dortmund et l’AC Milan verrait sa venue d’un bon œil. Reste maintenant à connaître les exigences financières du PSG dans ce dossier alors que le club parisien avait déboursé 30 millions d’euros pour le recruter il y a trois ans. Quant à Draxler et Kehrer, qui ont respectivement la cote en Espagne et en Allemagne, il s’agit pour l’instant de timides intérêts de la part de l’AC Milan. Mais le club lombard n’exclut pas de se pencher sur la situation de ces deux joueurs en fin de mercato en cas de bonne opportunité à moindre coût. Voilà qui donnera le sourire à Luis Campos et à Antero Henrique.