PSG : 25ME cash, le mercato du PSG s'enflamme enfin !

Les dirigeants du Paris Saint-Germain s’activent pour vendre lors de ce mercato hivernal. Tandis que le nom de Javier Pastore revient avec insistance ces derniers jours, c’est bien Lucas qui est le plus proche de la sortie. Récemment, Le Parisien révélait que la direction francilienne avait fixé le prix de l’international brésilien à 40ME. Ce mercredi, Globo Esporte affirme qu’il existe un accord de principe entre Manchester United et le Paris Saint-Germain au sujet de l’ailier droit du PSG, inutilisé par Unai Emery cette saison suite aux arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé.

Un accord à hauteur de 25ME avec Manchester United ?

On est en revanche loin d’évoquer la somme de 40ME du côté du média brésilien, qui affirme que ce transfert devrait rapporter 25ME au Paris Saint-Germain. Désormais, il faut que le joueur trouve un terrain d’entente avec le club de José Mourinho. Cela ne devrait pas vraiment poser de problèmes puisque Lucas a récemment refusé le FC Nantes et des clubs « moyens » en Espagne car il souhaitait un club de haut calibre européen. Avec l’actuel dauphin de Manchester City en Premier League, le voici servi. Le premier gros mouvement de l’hiver est imminent dans la capitale…