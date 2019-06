PSG : Très cash, Cavani règle son avenir au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En grande forme, Edinson Cavani brille avec l’Uruguay en ce début de Copa America. Une compétition en plein mercato, qui ne fait pas avancer les choses concernant son avenir. Et pour cause, l’ancien buteur de Naples est en fin de contrat dans un an et l’ancien directeur sportif Antero Henrique souhaitait le vendre afin d’éviter un départ pour zéro euro l’an prochain. Le retour de Leonardo semble avoir changé la donne et le Paris Saint-Germain est désormais enclin à proposer une prolongation de contrat au meilleur buteur de son histoire.

Cela va ravir le Matador, lequel a confirmé devant les médias uruguayens qu’il souhaitait poursuivre sa carrière dans la capitale française. « J’ai parlé avec les journalistes, avec le club, pour dire que je suis fier au Paris Saint-Germain, que je voulais finir mon contrat là-bas. La prochaine saison, je veux être avec l’équipe. Ça c’est normal, après le football… On a besoin de discuter avec le club » a prévenu Edinson Cavani, pour qui il est quasiment certain qu’il sera toujours Parisien la saison prochaine. Une déclaration qui ne devrait pas déplaire aux supporters du Parc des Princes. Bien au contraire…