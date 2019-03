PSG : Traumatisés, les Parisiens invités à humilier l’OM

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Même si elle était nécessaire et sérieuse, ce n’est pas la victoire à Dijon qui a regonflé le moral des Parisiens après l’élimination face à Manchester United.

Le traumatisme est profond, et il s’agira désormais de terminer la saison du mieux possible, tout en faisant la paix avec les supporters et en allant chercher les titres nationaux nécessaires. Une victoire face à l’OM, ce dimanche dans le Classique, permettrait tout juste d’éviter une fracture encore plus grande. C’est en tout cas ce que demande clairement Bruno Salomon, journaliste spécialisé du Paris Saint-Germain sur les ondes de France Bleu, et qui aura l’honneur de commenter ce match sur Canal+, dans la version dédiée aux fans du PSG.

« Les Parisiens sont traumatisés, c'est sûr, et ça va durer encore un moment. En revanche, ils ont bien compris que s'ils veulent s'offrir un peu de paix sociale avec les supporters, ils ont tout intérêt à passer leurs nerfs sur l'OM avec un gros score ou une grosse prestation. Ca n'effacera pas ce qu'il s'est passé face à MU, mais ça peut aider. C'est certainement ce qui se dit dans le vestiaire actuellement, d'autant qu'ils savent que l'accueil du Parc risque d'être glacial, pour ne pas dire plus. Alors, si j'étais Marseillais, j'attendrais un peu pour me réjouir », a prévenu Bruno Salomon, histoire de faire monter la température avant un match où l’OM espère tout de même un peu affronter des Parisiens secoués par leur élimination européenne.