PSG : Trapp ne quittera pas Paris sans un projet en béton

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Prêté pour une saison à l'Eintracht Francfort par le Paris Saint-Germain, Kevin Trapp s'est confié sur son avenir.

Cette saison, la concurrence au poste de gardien de but se place plutôt bien au sein du club de la capitale. Alors que Thomas Tuchel alterne successivement entre Gianluigi Buffon et Alphonse Areola, Kevin Trapp, lui, se régale dans son ancien club de Francfort. De retour à la case départ depuis l'été dernier, l’international allemand fait le bonheur de l'Eintracht, une formation au sein de laquelle il dispose d'un statut de titulaire et de cadre. Autant dire que le cinquième de Bundesliga a envie de conserver son portier de 28 ans au-delà de son prêt, et ce malgré l’absence d’option d’achat. Mais pour l'instant, Trapp ne préfère pas trop se mouiller par rapport à son futur.

« Je ne peux pas décider seul de ce qui se passera cet été. Je suis encore sous contrat avec Paris. Et cela dépend aussi de ce que l’Eintracht veut faire. Bien sûr que je me sens bien ici. Et bien sûr, il doit y avoir des objectifs élevés ici. L’Europe pourrait être une condition, mais ce n’est pas l’essentiel. L’argent ne sera pas le seul facteur décisionnel », a avoué, dans les colonnes de Bild, le gardien lié au PSG jusqu'en 2020, qui laisse donc la porte ouverte à un retour à Paris, où une place pourrait se libérer en fin de saison à côté d'Areola, vu que Buffon ne dispose, pour le moment, que d'un bail jusqu'en juin prochain.