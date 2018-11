PSG : Toute l'Europe le voulait au mercato, il a choisi Paris !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Après des débuts difficiles avec le Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer a rapidement convaincu l’entraîneur Thomas Tuchel.

Avant Toulouse ce samedi, l’ancien joueur de Schalke 04 avait disputé les neuf derniers matchs de sa nouvelle équipe, avec des performances suffisantes pour effacer ses premières apparitions. « Lors des 3 ou 4 premiers matchs, c’était un peu différent du jeu allemand et, finalement, il a trouvé ses repères, a confié son agent Roger Wittmann au média Le Parisien. Mais depuis, c’est parfait. Pour lui, c’est une année de rêve. » Autant dire que le défenseur ne regrette pas son choix au mercato.

Cet été, Kehrer avait effectivement l’embarras du choix parmi les cadors européens. « Il y avait dix clubs de Ligue des Champions sur les rangs, alors pourquoi serait-il surpris ? Tout le monde était derrière lui depuis des années, a assuré son représentant. La seule chose nouvelle a été de devoir choisir. Finalement, la décision n’a pas été si difficile. Le package de Paris était parfait. Thilo connaissait Julian (Draxler), le coach, la ville… »

Kehrer le polyglotte

D’autant que l’international allemand possède les qualités idéales pour une adaptation express. La recrue à 37 M€ parle cinq langues dont le français et l’anglais. Plutôt pratique dans le vestiaire. Et sur le terrain, Kehrer peut évoluer en charnière centrale, en tant que latéral sur les deux côtés ou devant la défense. Une aubaine pour Tuchel et le PSG.