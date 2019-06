PSG : Tiémoué Bakayoko envoie son CV à Paris et à Leonardo !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Prêté cette saison par Chelsea au Milan AC, Tiémoué Bakayoko n'a pas d'autre choix que de rentrez chez les Blues, sans même savoir qui sera son entraîneur la saison prochaine...pour peu qu'il reste à Londres, où il est lié jusqu'en 2022 avec les Blues. Se confiant ce jeudi à L'Equipe, le milieu défensif de 24 ans, qui a disparu de l'équipe de France depuis plus d'un an, avoue qu'il ne dirait pas non à une offre du Paris Saint-Germain et de Leonardo, qu'il a côtoyé au Milan AC.

Et Tiémoué Bakayoko de dire les choses très clairement. « Leonardo m'a fait venir au Milan, c'est lui qui m'a permis de revenir à mon niveau aujourd'hui en me faisant confiance. J'ai beaucoup de respect pour lui, et pour le club de Milan d'ailleurs. Je suis content qu'il vienne à Paris, c'est mon club de coeur, c'est ma ville. Je suis persuadé qu'il va faire du bon boulot. Je lui souhaite le meilleur là-bas. Si j’aimerai jouer à Paris ? Oui, c'est sûr qu'un jour j'aimerais jouer à Paris, je ne peux pas mentir là-dessus. Cela représente beaucoup pour moi et pour mes proches. On est des vrais Parisiens », fait remarquer celui dont la valeur est toujours estimée à 35ME.