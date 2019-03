PSG : Thomas Tuchel l'officialise, il va rester au Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce lundi, à la veille du déplacement du Paris Saint-Germain à Dijon, Thomas Tuchel tenait sa première conférence de presse depuis l'élimination du PSG en Ligue des champions. Et s'il a répondu à une question sur cette rencontre de Ligue 1, l'entraîneur allemand du Paris SG a surtout été interrogé sur cette incroyable sortie de route face à Manchester United. L'occasion pour lui de tenter de plaider la cause de l'accident, mais également de faire savoir son désir de rester encore longtemps au Paris Saint-Germain, alors que Nasser Al-Khelaifi lui aurait déjà proposé de prolonger son contrat, laque s'achève en 2020.

Pour Thomas Tuchel, son avenir est donc à Paris et probablement pas que pour une saison supplémentaire. « Oui je veut rester longtemps à Paris, continuer à grandir au PSG et avoir un succès avec le club, c’est absolument clair. Je vais respecter mon contrat, a prévenu le technicien allemand, avant d’évoquer le scénario catastrophe de mercredi dernier en Ligue des champions. Je me sens mal, nous sommes tous tristes. On a parlé ensemble avec les joueurs (...) C’était un accident. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'accidents ces dernières années, mais c'est la première fois avec moi. On a fait deux erreurs individuelles incroyables et ensuite c'était une erreur de l'arbitre (...) Je n'ai pas entendu l'analyse de Presnel Kimpembe. J'ai senti mon équipe avec plus de tension qu'avant le premier match à Manchester. Mon équipe était trop « sérieuse » lors du dernier entraînement. C'était différent d'avant Manchester ou Belgrade. J'ai le sentiment inverse de Presnel Kimpembe. Mais s'il a senti ça pour lui, il doit changer. Mais ce n'est pas le moment d'expliquer l'inexplicable. »