PSG : Thomas Tuchel contacté pour remplacer Galtier !

Par Claude Dautel

Même si le PSG a arraché la victoire ce dimanche contre Lille dans un scénario totalement fou (4-3), le cas Christophe Galtier agite les coulisses du club de la capitale. La venue au bord du terrain de Luis Campos a engendré le doute et une rumeur s'intensifie.

C’est une séquence qui va évidemment faire du bruit, Luis Campos, conseiller sportif du Paris Saint-Germain, n’a visiblement pas apprécié le match de son équipe, au point même de descendre sur le bord du terrain alors que le PSG était mené 2-3. Visiblement décidé à jouer l’entraîneur d’un jour, Campos a forcément savouré le scénario final, et son explosion de joie au coup de sifflet final en disait long. Reste que la rupture du duo Galtier-Campos a sauté aux yeux, et la situation de l’ancien technicien niçois semble devenir complexe, même si la victoire grâce à Lionel Messi va éviter un licenciement express. Cependant, selon Canal+, dans les coulisses, Nasser Al-Khelaifi s’agite et cherche un remplaçant à Christophe Galtier. Un nom à même été lancé par la chaîne cryptée, celui de Thomas Tuchel.

Tuchel de retour au PSG, le Qatar y pense

Thomas Tuchel Must be respected. pic.twitter.com/SkDOctde7M — kemboi (@Cfc_Kemboi) February 14, 2023

Il y a quelques jours, le retour de l’entraîneur allemand, viré par Chelsea, avait été évoqué, même si l’ombre de Zinedine Zidane plane toujours au-dessus du Parc des Princes. Mais ce dimanche, Olivier Tallaron, journaliste de Canal+ et présent ce dimanche au stade pour PSG-LOSC, puisque ce match était co-diffusé, a annoncé que le Paris Saint-Germain pense « sérieusement » à faire revenir Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain. Même si ce dernier a été licencié sans ménagement par Nasser Al-Khelaifi le 29 décembre 2020 et remplacé dans la foulée par Mauricio Pochettino. Un peu plus de deux ans plus, l’entraîneur allemand de 49 ans, qui avait pourtant fustigé le fonctionnement du PSG, pourrait revenir, le patron qatari des champions de France ayant à priori continué à avoir une bonne relation avec celui que Chelsea a licencié et le regrette aussi.