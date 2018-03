PSG : Thibaut Courtois a rencontré secrètement le PSG !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

C'est la très sérieuse RTBF qui l'affirme, des émissaires du Paris Saint-Germain ont discrètement rencontré dans un petit hôtel de Londres ce lundi Thibaut Courtois et son père. Et si le PSG a fait le déplacement jusque dans la capitale anglaise, c'est évidemment parce que le club de la capitale française souhaite connaître la position du gardien de but de Chelsea au cas où Paris serait intéressé de le faire venir lors du prochain mercato.

A priori, Thibaut Courtois n'a pas dit non au Paris Saint-Germain, mais il a été très clair sur ses ambitions sportives. « Au cours des discussions, Thibaut a notamment insisté sur la culture de la gagne qui manque encore au PSG. Le PSG n’a pas encore la victoire de grandes compétitions ancrée en lui. Ce n’est pas son ADN comme ça peut l’être dans d’autres grands clubs européens. Et c’est ce qui fait peur à Thibaut. Il veut la garantie que le club ait cette ambition-là. Il n’y a que ça qui l’intéresse », a confié un proche du gardien international belge à la RTBF. Avec Chelsea, Thibault Courtois n'a gagné aucun trophée continental, mais sous le maillot de l'Atlético Madrid il a remporté l'Europa League et la SuperCoupe d'Europe en 2012 et a joué et perdu la finale de la Ligue des champions en 2014. Actuellement lié avec Chelsea jusqu'en 2019, Thibaut Courtois est également cité du côté du Real Madrid.