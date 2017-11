PSG : Thiago Silva voit Neymar et Mbappé souffrir

Dans : PSG, Ligue 1.

Critiqué après le Classique (2-2) du 22 octobre dernier, le Paris Saint-Germain a remis les pendules à l’heure avec deux cartons.

Le premier en championnat face à l’OGC Nice (3-0) vendredi. Puis quatre jours plus tard face à Anderlecht (5-0) en Ligue des Champions. L’occasion pour les attaquants Neymar et Kylian Mbappé de se montrer décisifs et de rassurer leur capitaine Thiago Silva. En effet, le défenseur central, qui ne comprend pas les critiques contre les recrues parisiennes, a avoué que ces derniers « souffraient » de cette situation.

« Je pense qu’il y a une pression inutile sur Mbappé. Neymar lui-même, qui a 25 ans, souffre de cela, a confié l’ancien joueur du Milan AC à la presse brésilienne. N’oublions pas que Kylian n’a que 18 ans. Le football est ainsi. Vous ne pouvez pas toujours obtenir le meilleur, même si vous vous donnez au maximum. Aujourd’hui (mardi), il a fait un grand match. » Une performance qui devrait redonner confiance à l’international tricolore, auteur d’un début de saison globalement satisfaisant.